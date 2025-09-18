Copia Privata | gli hard disk in Italia pagano 18€ In Francia e Germania zero in Spagna 3€ E vogliono aumentare
Più si entra nei dettagli dei compensi per copia privata e più emergono storture. Compresa la narrazione tipica degli aventi diritto secondo la quale in Europa i compensi sarebbero più alti. A guardare le tariffe di hard disk e SSD interni ed esterni si direbbe proprio il contrario: l'Italia è totalmente fuori scala.. 🔗 Leggi su Dday.it
Ecco i nuovi compensi SIAE per copia privata: aumenta tutto, soprattuto gli smartphone. E scatta la pazza idea di tariffare anche il cloud
Tassa sul cloud: perché AIIP e Assintel chiedono di bloccare lestensione dellequo compenso per copia privata
La campagna di DDay contro l'aumento della tassa "copia privata" su cellulari, hard disc e cloud: "No, lo streaming non è Copia Privata. Neanche per gli ascolti offline. I compensi devono essere ridotti di conseguenza. Qualcuno prova a insinuare che anche di
