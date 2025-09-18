Copia Privata | gli hard disk in Italia pagano 18€ In Francia e Germania zero in Spagna 3€ E vogliono aumentare

18 set 2025

Più si entra nei dettagli dei compensi per copia privata e più emergono storture. Compresa la narrazione tipica degli aventi diritto secondo la quale in Europa i compensi sarebbero più alti. A guardare le tariffe di hard disk e SSD interni ed esterni si direbbe proprio il contrario: l'Italia è totalmente fuori scala.. 🔗 Leggi su Dday.it

