Convocati Italia Under 20 le scelte di Nunziata per il Mondiale in Cile | anche due nerazzurri in rosa

Internews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Convocazioni Italia Under 20, quali saranno i giocatori che prenderanno parte ai prossimi impegni della Nazionale azzurra. C’è grande attesa per il Mondiale Under 20 che prenderà il via a fine mese in Cile. Dopo l’entusiasmante percorso di due anni fa, quando la squadra di Carmine Nunziata arrivò fino alla finale persa di misura contro l’ Uruguay, gli azzurrini torneranno in Sudamerica con un gruppo completamente rinnovato, pur con lo stesso commissario tecnico. Il torneo si svolge al di fuori delle finestre FIFA, motivo per cui i club non sono obbligati a rilasciare i propri giocatori: una complicazione che ha costretto Nunziata a costruire la rosa tenendo conto di chi fosse realmente disponibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

convocati italia under 20 le scelte di nunziata per il mondiale in cile anche due nerazzurri in rosa

© Internews24.com - Convocati Italia Under 20, le scelte di Nunziata per il Mondiale in Cile: anche due nerazzurri in rosa

In questa notizia si parla di: convocati - italia

Basket: Italia, i convocati per gli Europei Under 18. Presente metà blocco d’argento mondiale U17

Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo

Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo

Italia U20, i convocati per i Mondiali in Cile; Mondiale U20, la lista dell'Italia di Nunziata: Brillano Konate e Liberali; Al via la stagione degli Azzurrini con i test contro Inghilterra e Germania: i convocati di Carmine Nunziata.

convocati italia under 20Italia ai Mondiali Under 20 2025: i giocatori convocati dal Ct Nunziata - Il commissario tecnico dell'Italia Under 20, Carmine Nunziata, ha convocato 21 giocatori per i Mondiali di categoria, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. Come scrive sport.sky.it

convocati italia under 20Italia Under 20, missione Mondiale: anche Okoro della Juve tra i convocati di Nunziata - Gli azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo D con Argentina, Australia e Cuba ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Convocati Italia Under 20