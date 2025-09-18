Convocati Cagliari in vista della sfida contro il Lecce ecco le scelte di Pisacane

Convocati Cagliari: fuori Luvumbo, tornano Pavoletti e Rodriguez per la sfida contro il Lecce La Serie A è pronta a riaccendersi con l’anticipo del venerdì sera tra Lecce e Cagliari, valido per la quarta giornata di campionato. In vista della delicata trasferta al Via del Mare, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha ufficializzato la lista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Cagliari, i convocati per il ritiro estivo: ecco la lista completa dei calciatori a disposizione del tecnico Pisacane – FOTO

Napoli Cagliari, i convocati di Pisacane: assenze e novità per la sfida al Maradona

Cagliari: Pavoletti tra i convocati per la sfida col Lecce; Napoli o Inter, a chi il titolo? L'attesa LIVE; Napoli-Cagliari live, le probabili formazioni e dove vedere il match in tv e streaming: la grande attesa della città.

convocati cagliari vista sfidaCagliari: Pavoletti tra i convocati per la sfida col Lecce - Un attaccante in più per Pisacane in vista dello scontro diretto per la salvezza domani sera in trasferta contro il Lecce. Come scrive msn.com

convocati cagliari vista sfidaDomani Lecce-Cagliari, i convocati di Pisacane: ok Rodriguez e Pavoletti, out Luvumbo - La Serie A tornerà in campo domani sera con la sfida tra Lecce e Cagliari. Da tuttomercatoweb.com

