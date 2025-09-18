Tanti anni fa la lavastoviglie non esisteva e i piatti, i bicchieri e le posate si lavavano esclusivamente a mano. Con l’avvento di questo elettrodomestico tutto è cambiato, e oggi è sempre più diffusa nelle case. Il motivo principale è che si ritiene faccia consumare meno acqua, oltre a essere considerata più igienica grazie all’acqua calda che elimina i germi. Inoltre è apprezzata perché non richiede l’uso di spugne, che potrebbero ospitare batteri. Ma utilizzare la lavastoviglie invece di lavare a mano fa davvero risparmiare? Utilizzare la lavastoviglie quanto fa risparmiare?. Oggi la lavastoviglie è presente in molte case italiane, soprattutto in quelle in cui lavorano tutti i componenti della famiglia o si ha poco tempo per le faccende domestiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Conviene usare la lavastoviglie o lavare a mano per risparmiare?