Controlli dei carabinieri nel foggiano | sei arresti e varie denunce Alto impatto

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Lucera hanno intensificato, nell’ultimo periodo, i controlli alla circolazione stradale e i servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati, con particolare riguardo a quelli predatori, in materia di stupefacenti e a quelli connessi all’abuso di sostanze alcoliche. Il bilancio complessivo è di 6 arresti in flagranza di reato, 12 deferimenti in stato di libertà, 8 segnalazioni alla Prefettura di Foggia e più di 32.000 euro di contravvenzioni elevate, nei confronti di persone che dovranno rispondere, ognuna in relazione alla propria condotta, per fatti autonomi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Controlli dei carabinieri nel foggiano: sei arresti e varie denunce Alto impatto

