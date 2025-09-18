Controlli aziende agricole | lavoratori in nero e irregolarità sulla sicurezza
Un controllo straordinario della polizia, in collaborazione con l'Ispettorato territoriale del lavoro, è stato effettuato in alcune aziende agricole tra Fondi e Monte San Biagio. Le ispezioni si sono concentrate in particolare sulla sicurezza sul lavoro e la regolarità della manodopera impiegata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: controlli - aziende
Catania, controlli straordinari contro il lavoro nero: sospese 6 aziende su 14 ispezionate
Lavoro e caldo estremo: in Umbria scattano i controlli nei cantieri e nelle aziende agricole
Il centrodestra frena i controlli di Finanza e Fisco sulle aziende, dovranno sempre essere motivati
È un piacere avere TEC Eurolab tra gli sponsor del #PremioEstense! Centro di eccellenza nel #testing sui materiali e nei controlli non distruttivi, supporta le #aziende manifatturiere nell’innovazione e nella ricerca della massima qualità e sicurezza, contribuen - facebook.com Vai su Facebook
? L’azienda può richiedere controlli difensivi su un dipendente ad un’agenzia investigativa nel caso in cui riscontri delle incongruenze sul rendimento del lavoratore. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24564/2025 https://ln.run/ordinanza-c - X Vai su X
Controlli aziende agricole: lavoratori in nero e irregolarità sulla sicurezza; Scoperti lavoratori irregolari nell'azienda agricola; Agricoltura, controlli nel Pinerolese: lavoratori irregolari e sanzioni per due aziende.
Lavoro irregolare nei frutteti del Pinerolese: multe e denunce per due aziende agricole - È il bilancio dell’operazione condotta nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Pine ... Secondo quotidianopiemontese.it
Bibiana e Cavour. Controlli dei Carabinieri in agricoltura - Due aziende agricole a Bibiana e Cavour sanzionate dai Carabinieri a seguito di controlli in occasione della raccolta delle mele. Si legge su vitadiocesanapinerolese.it