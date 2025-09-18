Controlli aziende agricole | lavoratori in nero e irregolarità sulla sicurezza

Un controllo straordinario della polizia, in collaborazione con l'Ispettorato territoriale del lavoro, è stato effettuato in alcune aziende agricole tra Fondi e Monte San Biagio. Le ispezioni si sono concentrate in particolare sulla sicurezza sul lavoro e la regolarità della manodopera impiegata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

