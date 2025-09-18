Controlli Antimafia su impresentabili nel mirino una candidatura in Valle d’Aosta e due nelle Marche

(Adnkronos) – Una la candidatura in Valle d'Aosta e due nelle Marche sono finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia nell’ambito dei consueti controlli svolti dallo stesso organismo parlamentare sulle candidature e le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista delle elezioni regionali. A comunicare l’esito delle verifiche è stata la presidente della Commissione . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: controlli - antimafia

Il Ponte e il rischio infiltrazioni, Salvini: "Nessuno ha bypassato i controlli antimafia"

Controlli antimafia nel cantiere della nuova mensa scolastica

Controlli antimafia nel cantiere della nuova mensa scolastica di Villa Santina. Un appalto da oltre 1 milione di euro, finanziato con fondi Pnrr, è stato passato al setaccio da Dia, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Ispettorato del lavoro. Legalità e tras - facebook.com Vai su Facebook

Il Ponte e il rischio infiltrazioni, Salvini: "Nessuno ha bypassato i controlli antimafia" https://ift.tt/XRCjOvc https://ift.tt/JOQaV8S - X Vai su X

Controlli Antimafia su impresentabili, nel mirino una candidatura in Valle d'Aosta e due nelle Marche; Controlli della commissione antimafia su 'impresentabili', a Lamezia nel mirino una candidata di Forza Italia; Chi sono gli impresentabili nelle Marche e in Val d'Aosta.

Controlli Antimafia su "impresentabili", nel mirino una candidatura in Valle d'Aosta e due nelle Marche - Una la candidatura in Valle d'Aosta e due nelle Marche sono finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia nell’ambito dei consueti controlli svolti dallo stesso organismo pa ... Da msn.com

Chi sono gli impresentabili nelle Marche e in Val d'Aosta - Sono tre i candidati finiti nel mirino dei controlli della commissione parlamentare Antimafia in vista delle regionali in Valle D'Aosta e nelle Marche. Scrive msn.com