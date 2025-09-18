Controlli anti droga | tre denunce

Una normale serata di controlli del territorio da parte dei poliziotti della squadra volante si è trasformata in poche ore in un doppio intervento legato alla droga, con tre persone segnalate e sostanza stupefacente sequestrata. Nella serata di ieri a Porto San Giorgio, la polizia, nell’ambito della consueta attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dalle due pattuglie, ha denunciato tre persone per violazioni alla normativa antidroga. Il primo episodio è andato in scena intorno alle 21 in viale Pian della Noce dove una pattuglia ha notato un uomo seduto su una panchina che, alla vista della polizia, ha tentato invano di sbarazzarsi di un involucro, lanciandolo a terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

