È inutile girarci attorno. Quando la politica diventa solo ed esclusivamente radicalizzazione del conflitto, polarizzazione ideologica, distruzione ed annientamento del nemico, delegittimazione morale e spregiudicato attacco personale, la cultura – o meglio, la deriva – dell’odio è già nei fatti. È perfettamente inutile negarlo a livello ufficiale quando è sistematicamente praticato, coltivato e declinato a livello ufficioso. Ora, non è necessario scomodare un sociologo o un politologo o un intellettuale per sapere che le multiformi dichiarazioni dei vari capi partito della sinistra radicale, massimalista e populista e di alcuni leader della destra sono, oggettivamente, dei tasselli che spingono inesorabilmente verso una china politica dettata dalla denigrazione sistematica, se non addirittura violenta, dell’avversarionemico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Contro l’odio serve la politica di centro. La rotta indicata da Merlo