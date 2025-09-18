Contributo affitto: ecco 500mila euro dal Comune per le famiglie di Lucca più in difficoltà. Lo annuncia con un post sul suo profilo Facebook l’assessore comunale al Sociale Salvadore Bartolomei che sottolinea come quello della casa sia il tema centrale, il tema dei temi per la stessa amministrazione. "Più della metà delle famiglie che si sono rivolte a noi in questi ultimi mesi – scrive – lo ha fatto per tematiche, direttamente o indirettamente, inerenti la casa. La reintroduzione del contributo affitto è un provvedimento concreto, che insieme a molti altri, racconta come, l’amministrazione domunale tutta, voglia fare tutto il possibile per non lasciare nessuno indietro e aiutare molte famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contributo affitti. Il Comune stanzia 500mila euro