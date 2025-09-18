Contributo affitti Il Comune stanzia 500mila euro
Contributo affitto: ecco 500mila euro dal Comune per le famiglie di Lucca più in difficoltà. Lo annuncia con un post sul suo profilo Facebook l’assessore comunale al Sociale Salvadore Bartolomei che sottolinea come quello della casa sia il tema centrale, il tema dei temi per la stessa amministrazione. "Più della metà delle famiglie che si sono rivolte a noi in questi ultimi mesi – scrive – lo ha fatto per tematiche, direttamente o indirettamente, inerenti la casa. La reintroduzione del contributo affitto è un provvedimento concreto, che insieme a molti altri, racconta come, l’amministrazione domunale tutta, voglia fare tutto il possibile per non lasciare nessuno indietro e aiutare molte famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: contributo - affitti
Bonus affitti, fino a 2.400 di contributo per Under 35 con lavoro attivo. Vivere a Milano sarà più facile
Sociale: Calci conferma anche nel 2025 il Contributo affitti
Sociale: pubblicato a Cascina il bando per il contributo affitti
Comune di Montevarchi. . Contributo Affitti 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Contributo affitti. Il Comune stanzia 500mila euro; Il Comune di Fasano stanzia 166.950 euro per sostenere 114 famiglie con il contributo affitti; Il Comune di Fasano stanzia 166.950 euro per sostenere 114 famiglie con il contributo affitti.
Il Comune di Fasano stanzia 166.950 euro per sostenere 114 famiglie con il contributo affitti - Il Comune di Fasano rinnova il proprio impegno a favore delle famiglie più fragili, garantendo il diritto alla casa nonostante l’eliminazione dei contributi per l’affitto su base ISEE disposta dal Gov ... Scrive brindisisera.it
Contributo Affitti: l’Amministrazione comunale in aiuto di 114 famiglie - FASANO – Dopo averlo attuato già lo scorso anno, il Comune di Fasano continua a garantire il diritto alla casa ai cittadini più vulnerabili, a seguito ... Riporta osservatoriooggi.it