Il 65° Salone Nautico Internazionale aprirà i battenti a Genova dal 18 al 23 settembre. Con più di mille imbarcazioni esposte, 23 nuovi cantieri, espositori da 45 Paesi, 123 novità assolute e 96 première, l’evento si conferma come la manifestazione più completa e prestigiosa del settore. Unico al mondo per la possibilità di vivere prove in mare dirette – oltre 3.800 nell’ultima edizione – il Salone si presenta come piattaforma di business, innovazione e cultura del mare. Un Salone che unisce istituzioni e imprese. “La forza del Salone Nautico deriva dall’essere organizzato dalle aziende per le aziende” ha sottolineato Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Conto alla rovescia per il 65° Salone Nautico Internazionale di Genova