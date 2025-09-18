Continua l’assalto su Gaza Raid di Israele in Libano

Tv2000.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raid di Israele in Libano. Secondo l’esercito israeliano, è stato ucciso il fornitore di armi di Hezbollah, Hussein Sharif. Continua l’assalto su Gaza. Raid vicino agli ospedali che, denuncia l’Oms, sono sull’orlo del collasso. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

