Continua la rassegna I fiori Musicali nel Refettorio del Monastero di Regina Coeli

La rassegna I fiori Musicali – Viaggi in musica tra antico e moderno – fa tappa nel Refettorio del Monastero di Regina Coeli a Napoli con il concerto “A tre voci” in programma sabato 20 settembre, ore 18.00. Nella meravigliosa location del prestigioso Refettorio del Monastero di Regina Coeli, sito in Vico San Gaudioso, nel cuore . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Continua la rassegna “I fiori Musicali” nel Refettorio del Monastero di Regina Coeli

Canto gregoriano e...; Con Fiori al centro anche un laboratorio sulle orchidee; Grassina in festa per i primi 50 anni della Fratellanza popolare: dalla musica di Lorenzo Baglioni alle mostre fotografiche, due giorni di eventi.

