Continassa Juve | in gruppo Conceicao ancora a parte Miretti E Locatelli… Le ultime verso il Verona

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Juve in campo quest’oggi verso il match di sabato contro il Verona. In gruppo Conceicao, così come Locatelli che ieri aveva goduto di un permesso speciale per la nascita del suo secondogenito. Ancora a parte Miretti. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: in gruppo Conceicao, ancora a parte Miretti. E Locatelli… Le ultime verso il Verona

La Juve riparte senza David e Conceicao: perché Tudor non può contare su tutti; Vlahovic torna in gruppo, Tudor sorride. Le novità dalla Continassa verso Bologna-Juve; La Juventus ritrova Conceicao verso Bologna: allenamento in gruppo, le possibili scelte di Tudor e le condizioni di Koopmeiners, Vlahovic e Gatti.

