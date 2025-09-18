Conte vede il bicchiere mezzo pieno | In 11 non so come finiva

Nessun dramma, nessun processo. Solo un grande “amaro in bocca” e la consapevolezza di aver perso una battaglia, non la guerra. Le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta del Napoli a Manchester sono un misto di orgoglio per la prestazione dei suoi uomini e di velata rabbia per un episodio che ha rovinato tutto. Le dichiarazioni di Conte dopo City–Napoli: «Espulsione decisiva». Il cuore del pensiero di Conte è tutto in una frase, una sfida lanciata a distanza. “Dispiace, avevamo preparato la partita come l’abbiamo giocata nei primi 20 minuti. L’espulsione ha cambiato tutto “, ha dichiarato a ‘Sky Sport’. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

