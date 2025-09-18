Conte sulla sfida col City | Noi come alunni che affrontano i maestri
Antonio Conte si prepara all'esordio in Champions League con il Napoli. Il tecnico campione d'Italia ha parlato nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Manchester City di Guardiola: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: conte - sfida
Milan, Allegri lancia la sfida a Conte: sogno seconda stella contro ambizione Scudetto-bis
“Il Napoli è favorito per lo Scudetto”, al via (subito) la sfida a Conte: l’annuncio è arrivato in diretta
Milan, la stoccata di Allegri a Conte: sfida apertissima
#Conte, la sfida con #Guardiola è già iniziata: "#Napoli, alunni #Champions a scuola dal maestro City" - X Vai su X
Elly Schlein unisce le opposizioni, ma la sfida con Giuseppe Conte e i contrasti su Ucraina e politica estera agitano il centrosinistra. - facebook.com Vai su Facebook
Conte, la sfida con Guardiola è già iniziata: Napoli, alunni Champions a scuola dal maestro City; Conte sulla sfida col City: Noi come alunni che affrontano i maestri; Conte: Col City come degli alunni che vogliono imparare dai maestri.
Pagina 2 | Conte, la sfida con Guardiola è già iniziata: "Napoli, alunni Champions a scuola dal maestro City" - Il tecnico dei partenopei alla vigilia dell'esordio: "Affrontiamo un club e un allenatore davvero top". Segnala tuttosport.com
Conte in conferenza: "Siamo alunni che sfidano i maestri! Meret? Recuperato. Su KDB, McT e Hojlund..." - Alla vigilia della sfida di Champions contro il Manchester City, il tecnico del Napoli Antonio Conte dalle 20. Secondo tuttonapoli.net