Conte sostituisce De Bruyne perché il Napoli resta in dieci come fece Sacchi con Baggio a Usa 94

Antonio Conte come Arrigo Sacchi. Non a caso i due si sentono spesso e volentieri, si stimano reciprocamente. Il Napoli al minuto 20 resta in dieci per l’espulsione di Di Lorenzo. Conte dice: “dobbiamo fare qualcosa”. Fa scaldare Olivera. E quattro minuti dopo, toglie De Bruyne. Come fece Sacchi a Usa 94 in Italia-Norvegia. Dopo l’espulsione di Pagliuca, fece entrare Marchegiani e mandò negli spogliatoio Roberto Baggio. Nettamente diversa la reazione dei due. Baggio in mondovisione disse: “questo è pazzo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte sostituisce De Bruyne perché il Napoli resta in dieci, come fece Sacchi con Baggio a Usa 94

Antonio #Conte: “Abbiamo dominato e creato tantissime occasioni. Nel finale dopo il gol preso i ragazzi non mi sono piaciuti: siamo andati in affanno. Preso #Hojlund per sostituire #Lukaku: ha buonissime prospettive e viene dal #ManUnited che ci aveva port - X Vai su X

Man City-Napoli, Conte toglie De Bruyne dopo 26 minuti; «Prost e #senna venivano di nascosto a chiedermi un piatto di pasta» (Libero) Montanini, il primo cuoco della Ferrari, ha fatto mangiare i più grandi piloti: «Schumacher amava le zuppe, Villeneuve impazziva per i funghi» https://www.ilnapolista.it/2025/09/pros; Chi gioca contro il Sassuolo, la probabile formazione del Napoli: la scelta di Conte su De Bruyne e chi sostituisce Lukaku.

Da Kevin De Bruyne a Scott McTominay e Ramus Hojlund: come il Napoli di Antonio Conte è diventato un rifugio sicuro per gli scarti di Manchester - Rasmus Hojlund, Scott McTominay e Kevin De Bruyne saranno desiderosi di dimostrare che esiste una vita oltre Manchester quando il Napoli affronterà il Manchester City in Champions League. Secondo calciomercato.com

Conte non si nasconde: "Ho parlato con De Bruyne del City. Lui sarà emozionato..." - Interrogativo posto ad Antonio Conte in conferenza stampa oggi a Manchester, alla vigilia del debutto ... Segnala tuttonapoli.net