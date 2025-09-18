Conte sostituisce De Bruyne perché il Napoli resta in dieci come fece Sacchi con Baggio a Usa 94

Antonio Conte come Arrigo Sacchi. Non a caso i due si sentono spesso e volentieri, si stimano reciprocamente. Il Napoli al minuto 20 resta in dieci per l’espulsione di Di Lorenzo. Conte dice: “dobbiamo fare qualcosa”. Fa scaldare Olivera. E quattro minuti dopo, toglie De Bruyne. Come fece Sacchi a Usa 94 in Italia-Norvegia. Dopo l’espulsione di Pagliuca, fece entrare Marchegiani e mandò negli spogliatoio Roberto Baggio. Nettamente diversa la reazione dei due. Baggio in mondovisione disse: “questo è pazzo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

