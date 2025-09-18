Conte | Milinkovic-Savic è una scelta tecnica sia noi che il City abbiamo confermato gli undici del campionato

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky in attesa del fischio di inizio della gara con il Manchester City. Di seguito il suo intervento integrale. Conte: «Ho scelto Milinkovic non per l’infortunio di Meret». «Sia noi che il City abbiamo confermato le scelte che si sono viste in campionato. Ho scelto Milinkovic non per l’infortunio di Meret. Cercheremo di andare dritti per la nostra strada, vedremo cosa ci permetteranno gli avversari. Noi non cambieremo niente, l’anno scorso abbiamo intrapreso un percorso e andremo avanti al di là di chi ci troveremo davanti. Sono sempre emozionato ogni volta che si gioca una partita, al di là della competizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

