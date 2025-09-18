Conte lo sacrifica l' Etihad lo applaude | il ritorno a casa di De Bruyne dura solo 25'

Gazzetta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rosso a Di Lorenzo dopo 20' obbliga Conte a ridisegnare il Napoli anti-City sacrificando il grande ex per Olivera. Lui accetta la decisione, saluta il pubblico ed esce . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

conte lo sacrifica l etihad lo applaude il ritorno a casa di de bruyne dura solo 25

© Gazzetta.it - Conte lo sacrifica, l'Etihad lo applaude: il ritorno a casa di De Bruyne dura solo 25'

In questa notizia si parla di: conte - sacrifica

Conte lo sacrifica, l'Etihad lo applaude: il ritorno a casa di De Bruyne dura solo 25'; Quando potrebbe esserci la rivincita tra Manchester City e Inter al Mondiale per Club?; Come guardare PSG-Atletico: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su | News IT.

Cerca Video su questo argomento: Conte Sacrifica Etihad Applaude