Conte ha una genialità che viene trascurata altro che fondamentalista e dogmatico Athletic

Antonio Conte stupisce eccome nel mondo del calcio. Athletic analizza la sua evoluzione tecnico-tattica a partire dal Bari per finire col Napoli, con in mezzo alcune esperienze che gli avevano donato l’etichetta di rigoroso, inamovibile. D’altronde lo stesso tecnico aveva ammesso ( lo ha fatto anche ieri ndr) di essere stato – prima di Napoli – molto fisso su 3-5-2 e 3-4-3. Conte non smette mai di pensare al gioco, la sua genialità viene trascurata (Athletic). È stato etichettato, più e più volte, come rigido e dogmatico, un fondamentalista del calcio. Queste sono opinioni inflessibili su un allenatore flessibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte ha una genialità che viene trascurata, altro che fondamentalista e dogmatico (Athletic)

In questa notizia si parla di: conte - genialit

Gli “alunni del sole” tornano a Manchester, 15 anni dopo Oggi quelli di Conte, ieri quelli di Mazzarri. Fu la prima del Napoli in Champions. Entusiasmante. Oggi si ritorna con un'altra consapevolezza. Come allora, senza paura e con un pizzico di follia calcistic - facebook.com Vai su Facebook

Conte ha una genialità che viene trascurata, altro che fondamentalista e dogmatico (Athletic) - L'analisi del The Athletic su Antonio Conte e la sua crescita personale e professionale come allenatore da quando è al Napoli. Si legge su ilnapolista.it

Conte: 'Non chiediamo passi indietro a Ricci nelle Marche. Entrare nella giunta Giani in Toscana è un sacrificio notevole' - Il presidente del M5s Giuseppe Conte ha convocato una conferenza stampa per confermare il sostegno al candidato Matteo Ricci, ... ansa.it scrive