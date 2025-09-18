Conte ha reso il Napoli più europeo per contare in Champions Gazzetta

Scrive la Gazzetta, con Luigi Garlando, che il Napoli dello scorso non avrebbe avuto cittadinanza nella Champions di Psg e Barça. Conte ha dovuto lavorare per europeizzarlo. Scrive la Gazzetta dello Sport: La squadra solida che ha vinto lo scudetto con il minimo storico di punti e gol fatti, non avrebbe avuto cittadinanza nella Champions di Psg e Barça. Perciò Antonio ha lavorato sul mercato e in campo per dotare il Napoli di un passaporto europeo. Oggi ce l’ha. Dal campionato scorso a questo, il possesso è passato dal 54 al 59%, la linea di recupero palla è salita di 3 metri (da 37 a 40), i passaggi da 485 a 546, la media dei tiri da 12 a 15. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte ha reso il Napoli più europeo per contare in Champions (Gazzetta)

Menichini a Stile TV: “Guardiola già leader da giocatore, Conte ha trasformato il Napoli” - A Stile TV nel corso della trasmissione “ Salite sulla giostra ” di Raffaele Auriemma è intervenuto Leonardo Menichini, ex vice allenatore di Mazzone al Brescia quando giocava Guardiola. Lo riporta msn.com