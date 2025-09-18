Conte | Espulsione decisiva ma orgoglioso dell’atteggiamento del mio Napoli
All'Etihad Stadium il Napoli di Antonio Conte resiste in inferiorità numerica per oltre 70 minuti contro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.
Manchester City Napoli 0-2, dopo l’espulsione di Di Lorenzo non c’è stata partita: macchina Haaland e Doku stendono Conte
Una sconfitta che non ridimensiona affatto il Napoli. Con un uomo in meno per 70 minuti, col City puoi solo perdere 2-0. Partita decisa dall'espulsione di Di Lorenzo al 20esimo. Conte toglie De Bruyne come Sacchi tolse Baggio a Usa 94. Splendido gol di Haal
Primo tempo a reti inviolate tra City e Napoli (anche grazie a un super salvataggio di Politano), con la squadra di Conte in 10 dal 21' per l'espulsione di Di Lorenzo Cartellino rosso per il difensore azzurro per un fallo su Haaland #CorrieredelloSport
Lukaku e Anguissa fanno esultare Conte, il Napoli batte in rimonta il Parma: decisiva l'espulsione di Suzuki.