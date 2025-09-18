Conte | Esco da questa partita con tutte percezioni positive
Al termine della sfida di Champions contro il Manchester City, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Le parole di Conte. «Parlavate di amaro in bocca, penso che sia rimasto a tutti perché dispiace. Avevamo reparto una partita come abbiamo giocato nei primi 20 minuti, questa espulsione ha cambiato la partita. Già è difficile giocare contro il City 11 contro 11. Però in quei 20 minuti ho visto un grande atteggiamento. I ragazzi sono stati bravi a tenere botta, però se rimani per 80 minuti in 10 diventa impossibile non soccombere al City». La sostituzione di De Bruyne? «A volte il diavolo ci mette la coda, a volte c’è un destino beffardo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
