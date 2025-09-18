Conte e la strana sensazione provata contro il Manchester City | Alla fine non capisci

Il tecnico dei partenopei offre una riflessione: come sarebbe finita se non fosse stato costretto a giocare in inferiorità numerica quasi 80 minuti (recupero compreso)? Il dubbio gli resta per un motivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: conte - strana

Mister #Conte schiera subito #Hojlund nel match contro la Fiorentina al posto di #Lucca e l'attaccante ex Manchester United va subito a segno. Gerarchie ristabilite? #Teotino: «Il mio parere l'avevo già dato quando l'affare è stato fatto, durante il mercat - facebook.com Vai su Facebook

Conte e la strana sensazione provata contro il Manchester City: Alla fine non capisci; La rabbia di Antonio Conte sull'aereo di ritorno da Inter-Napoli: duro sfogo sull'arbitro Mariani; Per Beppe Grillo forse è finito anche il tempo di fare “il comico”.

Conte e la strana sensazione provata contro il Manchester City: “Alla fine non capisci” - Il tecnico dei partenopei offre una riflessione: come sarebbe finita se non fosse stato costretto a giocare in inferiorità numerica quasi 80 minuti (recupero ... Segnala fanpage.it

Napoli, Conte: "Esco con sensazioni positive sul cammino europeo. De Bruyne? A volte il Diavolo ci mette la coda" - 0 dal Manchester City all'Etihad Stadium nella prima giornata di Champions League, ha parlato a Sky : ... msn.com scrive