Conte dopo Manchester City Napoli | Nonostante la sconfitta porto a casa sensazioni positive ma le espulsioni rovinano partite così

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha analizzato così la sconfitta rimediata all’esordio in Champions League contro il Manchester City. Intervenuto nel postpartita di Manchester City Napoli, il tecnico dei partenopei ed ex Inter, Antonio Conte, analizza così la sconfitta rimediata all’esordio in Champions League con la propria squadra. AMARO IN BOCCA – « Tutti quanti siamo rimasti con l’amaro in bocca, non solo McTominay. Dispiace, abbiamo preparato la partita fatta nei primi 20 minuti: l’espulsione ha cambiato la partita, se sia giusta o meno non voglio dirlo perché non l’ho vista. Già è difficile giocare col City in 11 contro 11. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conte dopo Manchester City Napoli: «Nonostante la sconfitta porto a casa sensazioni positive, ma le espulsioni rovinano partite così»

In questa notizia si parla di: conte - dopo

Napoli, rivoluzione a piede invertito: Lang per il dopo Kvara, Conte cambia le ali

Napoli già regina del mercato, dopo Ndoye arriva un altro sì: Conte gongola

Napoli scatenato: dopo Lang, Conte vuole un altro esterno | Ndoye, Chiesa e Fofana. Tutte le opzioni

? #Conte diretta dopo Manchester City-Napoli: conferenza stampa e interviste LIVE - X Vai su X

MERET SI O MERET NO? La risposta di Conte in conferenza dopo l'infortunio del portiere prima della gara contro la Fiorentina VOI CHI FARESTE GIOCARE IN CHAMPIONS? #SSCNapoli #Conte #Meret - facebook.com Vai su Facebook

Meret fuori col Manchester City, Conte spiega: E' una scelta; Champions League, Manchester City-Napoli: 2-0. Gol e highlights; Conte vede il bicchiere mezzo pieno dopo Manchester City-Napoli: Un'espulsione rovina partite come questa, sono fiducioso per il futuro.

Conte diretta dopo Manchester City-Napoli: conferenza stampa e interviste LIVE - Tutte le dichiarazioni del tecnico azzurro al termine dei 90 minuti dell'Etihad Stadium: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive

Conte e la strana sensazione provata contro il Manchester City: “Alla fine non capisci” - Il tecnico dei partenopei offre una riflessione: come sarebbe finita se non fosse stato costretto a giocare in inferiorità numerica quasi 80 minuti (recupero ... Come scrive fanpage.it