Conte dopo la sconfitta in Manchester City Napoli: tutte le dichiarazioni dell’allenatore ex Juve dopo il match. Mister Antonio Conte ha parlato dopo la sconfitta del Napoli contro il Manchester City: tutte le dichiarazioni dell’ex Juve: le sue parole a Sky. PAROLE – «Tutti quanti siamo rimasti con l’amaro in bocca, perché dispiace. Ho preparato una partita come l’abbiamo giocata nei primi venti minuti, poi l’espulsione ha cambiato la partita, non sto a dire se sia giusta o meno perché non l’ho neanche vista. Contro il City è difficile anche in 11 contro 11, ma ho visto un grande atteggiamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte dopo la sconfitta in Manchester City Napoli: «Siamo rimasti con l’amaro in bocca, l’espulsione ha cambiato la partita. Sostituzione De Bruyne? Mi è dispiaciuto ma…»