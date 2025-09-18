Conte commenta il suo ritorno in Champions League | L’emozione me la dà la mia passione per calcio vi spiego la scelta di Milinkovic dal 1’

Conte commenta il suo ritorno in Champions League: «L’emozione me la dà la mia passione per calcio». Le sue parole prima di City Napoli. Antonio Conte, ex allenatore di Inter e Juventus, ha parlato nel corso del prepartita di Manchester City-Napoli, match che segna il ritorno del tecnico italiano in Champions League. In vista del primo turno della League Phase, Conte ha commentato vari aspetti della partita e della sua squadra. Per quanto riguarda la formazione del Manchester City, Conte ha confermato che non ci sono cambiamenti rispetto all’ultima vittoria, sottolineando che la squadra che vince non si cambia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conte commenta il suo ritorno in Champions League: «L’emozione me la dà la mia passione per calcio, vi spiego la scelta di Milinkovic dal 1’»

In questa notizia si parla di: conte - commenta

@germantanquedenis commenta con @evagini il centrocampo di Conte durante il Torneo VIP @bombeer.official Vs @birra_castello di @italy_padeltourbombeer in partnership con @myptrainer ed @italianpadel.club - facebook.com Vai su Facebook

Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) - X Vai su X

Valmontone, fatta per Davide Conte. Il terzino fa il suo ritorno in Lazio; Antonio Conte racconta lo scudetto del Napoli e il suo rapporto con la Juventus, in un nuovo episodio di Federico Buffa Talks; Antonio Conte e la Juventus, le parole di De Laurentiis confermano cosa sta succedendo nel Napoli.

Conte: «Milinkovic-Savic è una scelta tecnica, sia noi che il City abbiamo confermato gli undici del campionato» - Antonio Conte è intervenuto a Sky Sport in attesa della gara tra City e Napoli che si sta per giocare all'Etihad Stadium di Manchester. Scrive ilnapolista.it

Conte: "Il Napoli è qui per imparare dai maestri. Ma ha voglia di giocarsela" - Le parole del tecnico azzurro alla vigilia del City: "Tornare in palcoscenici come questo dà grandi emozioni" ... Come scrive gazzetta.it