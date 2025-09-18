Conte commenta il suo ritorno in Champions League | L’emozione me la dà la mia passione per calcio vi spiego la scelta di Milinkovic dal 1’

Conte commenta il suo ritorno in Champions League: «L’emozione me la dà la mia passione per calcio». Le sue parole prima di City Napoli. Antonio Conte, ex allenatore di Inter e Juventus, ha parlato nel corso del prepartita di Manchester City-Napoli, match che segna il ritorno del tecnico italiano in Champions League. In vista del primo turno della League Phase, Conte ha commentato vari aspetti della partita e della sua squadra. Per quanto riguarda la formazione del Manchester City, Conte ha confermato che non ci sono cambiamenti rispetto all’ultima vittoria, sottolineando che la squadra che vince non si cambia. 🔗 Leggi su Internews24.com

conte commenta suo ritornoConte: «Milinkovic-Savic è una scelta tecnica, sia noi che il City abbiamo confermato gli undici del campionato» - Antonio Conte è intervenuto a Sky Sport in attesa della gara tra City e Napoli che si sta per giocare all'Etihad Stadium di Manchester. Scrive ilnapolista.it

conte commenta suo ritornoConte: "Il Napoli è qui per imparare dai maestri. Ma ha voglia di giocarsela" - Le parole del tecnico azzurro alla vigilia del City: "Tornare in palcoscenici come questo dà grandi emozioni" ... Come scrive gazzetta.it

