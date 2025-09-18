Consumi non alimentari cauti tra esigenze di risparmio e cura di sè.

Milano, 18 set. (askanews) - Nonostante l'inflazione abbia allentato la sua morsa, i consumi restano cauti, soprattutto quando parliamo di beni non alimentari. Quelli considerati programmabili, non strettamente necessari sono i primi a essere sforbiciati, privilegiando il risparmio. La conferma arriva dall'ultima edizione dell'Osservatorio Non food di GS1 Italy che ha calcolato come lo scorso anno gli italiani abbiano speso 111,6 miliardi di euro per acquisti non alimentari, con dinamiche nuove dal punto di vista dei consumi ma anche dei canali di vendita: "Se andiamo ad analizzare l'andamento del giro d'affari rilevato dall'Osservatorio non food, vediamo un trend in leggera crescita dello 0,6% in linea con quello che è successo l'anno scorso - ci ha detto Samanta Correale, business intelligence senior manager GS1 Italy - Complessivamente vediamo che c'è una contrazione dei punti vendita al dettaglio dedicati ai vari mondi del non-food. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

