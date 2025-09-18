Consulta d’autunno | in agenda minori pensioni autonomie e fine vita

Sbircialanotizia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calendario della Corte costituzionale riparte con decisioni destinate a incidere su giustizia minorile, previdenza e autonomie locali, inaugurando un autunno ad alta tensione istituzionale. Fin dal primo giorno utile, Palazzo della Consulta metterà mano a questioni che toccano le prerogative dello Stato, i diritti fondamentali dei cittadini e la tenuta degli assetti regionali. Ripartenza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

consulta d8217autunno in agenda minori pensioni autonomie e fine vita

© Sbircialanotizia.it - Consulta d’autunno: in agenda minori, pensioni, autonomie e fine vita

In questa notizia si parla di: consulta - autunno

Consulta e Appello, un autunno di sentenze per la poltrona di Todde

Consulta, autunno di sfide e dialogo UE: Amoroso in prima linea a Sofia

La Consulta,'i single potranno adottare minori stranieri' - La svolta arriva con una sentenza con cui la Corte dichiara "costituzionalmente illegittimo" ... Lo riporta ansa.it

Adozione internazionale dei minori: la Consulta ribalta il divieto per i single - Il fatto: l’idoneità all’adozione internazionale per non coniugati Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. Da diritto.it

Cerca Video su questo argomento: Consulta D8217autunno Agenda Minori