Consulta d’autunno | in agenda minori pensioni autonomie e fine vita
Il calendario della Corte costituzionale riparte con decisioni destinate a incidere su giustizia minorile, previdenza e autonomie locali, inaugurando un autunno ad alta tensione istituzionale. Fin dal primo giorno utile, Palazzo della Consulta metterà mano a questioni che toccano le prerogative dello Stato, i diritti fondamentali dei cittadini e la tenuta degli assetti regionali.
Consulta e Appello, un autunno di sentenze per la poltrona di Todde
Consulta, autunno di sfide e dialogo UE: Amoroso in prima linea a Sofia
La Consulta,'i single potranno adottare minori stranieri' - La svolta arriva con una sentenza con cui la Corte dichiara "costituzionalmente illegittimo"
Adozione internazionale dei minori: la Consulta ribalta il divieto per i single - Il fatto: l'idoneità all'adozione internazionale per non coniugati Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt.