Si alza il sipario al Teatro Consorziale di Budrio, inaugurando una nuova stagione dedicata a prosa, musica e spettacoli per famiglie, con protagonisti d’eccezione. L’offerta culturale si rivolge a un pubblico sempre più ampio e diversificato, che ormai arriva da tutta la Città Metropolitana e oltre: su 500 posti, lo scorso anno 360 erano abbonati e la capienza si è sempre attestata intorno al 95%. "Quest’anno il teatro si consolida sempre di più come luogo di socialità e relazioni, su cui continuiamo a investire sia come Comune sia con il sostegno di aziende private – afferma la sindaca di Budrio, Debora Badiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consorziale di Budrio: concerti, prosa e brindisi