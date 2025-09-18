Consiglio di Stato boccia le nuove Indicazioni Nazionali infanzia e primaria | sospeso il parere sul regolamento ministeriale Cosa hanno detto i giudici
Il Consiglio di Stato ha sospeso l'espressione del parere sullo schema di regolamento delle nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo d'istruzione, evidenziando gravi carenze nell'analisi di impatto della regolamentazione presentata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
