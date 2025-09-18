Consiglio comunale a Castiglion Fiorentino venerdì 26 settembre alle ore 14.30

Arezzo, 18 settembre 2025 – Consiglio comunale venerdì 26 settembre alle ore 14.30. 12 punti l'Ordine del Giorno. Dopo la pausa estiva torna a riunirsi l'assise del comune di Castiglion Fiorentino. Venerdì 26 settembre alle ore 14.30 il parlamentino locale dovrà discutere ben 12 punti posti all'Ordine del Giorno tra cui spiccano per importanza quello sul conferimento onorificenze, sulla relazione del presidente dell'azienda pubblica di servizi alla persona “Ente Serristori”, sulla variante n.1 al Piano Operativo per l'aggiornamento ed integrazione alla schedatura del patrimonio edilizio esistente di valore nel territorio rurale e per la revisione ed aggiornamento della disciplina di Piano attraverso la modifica di alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

