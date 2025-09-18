Consiglio appeso a un filo | maggioranza in bilico

Il prossimo consiglio comunale, che dovrebbe svolgersi nel pomeriggio di mercoledì prossimo, 24 settembre, a rischio stallo. L’assise, che avrà tra i suoi punti principali l’approvazione del bilancio consolidato, potrebbe assumere connotati particolari, poiché la nuova configurazione politica rischia di generare un equilibrio totale tra maggioranza e opposizione. Entrambe le parti, infatti, contano allo stato attuale 12 componenti ciascuna. La situazione nasce dall’ingresso di Forza Italia in maggioranza, passaggio che ha comportato l’uscita dal gruppo delle consigliere di San Benedetto Viva. Un cambio di assetto che, almeno per qualche giorno, determina un fragile equilibrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consiglio appeso a un filo: maggioranza in bilico

Genova, bagarre in consiglio comunale. Chiarotti (Pd): "Vi abbiamo già appeso una volta", poi le scuse

Choc a #Genova, l'odio del consigliere #Pd contro #FdI: "Vi abbiamo già appeso una volta"

Genova, tensione in consiglio comunale per il minuto di silenzio dedicato a Charlie Kirk: il video dell'attacco da parte del consigliere del Pd Chiarotti

