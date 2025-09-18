Congresso Fimp Sicilia tre giorni di lavori in città tra arte cultura e pediatria

Agrigentonotizie.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La federazione italiana medici pediatri (Fimp) Sicilia ha scelto Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, per ospitare il congresso regionale “Arte, cultura e. Pediatria”, in programma da domani a domenica all’hotel Kaos. L’iniziativa richiama oltre 150 pediatri e affronta temi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: congresso - fimp

Congresso Fimp Sicilia, tre giorni di lavori in città tra arte, cultura e pediatria.

Congresso Pd Sicilia a rischio: dem spaccati sulle regole/ Voto senza scheda: ira minoranza contro Barbagallo - Lo avevamo già raccontato negli scorsi giorni che non sarebbe stato un Congresso semplice per il Pd in Sicilia quello che si è aperto il 15 maggio e che si dovrebbe concludere il prossimo 8 giugno ... Da ilsussidiario.net

Congresso Pd choc in Sicilia: “brogli e voto di un morto”/ Minoranza Dem ‘impallina’ Barbagallo (e Schlein) - Ancora caos nel Pd in Sicilia: il voto in assemblea inguaia il prossimo Congresso, le minoranze contro la gestione Barbagallo- ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Congresso Fimp Sicilia Tre