Congresso Fimp Sicilia tre giorni di lavori in città tra arte cultura e pediatria

La federazione italiana medici pediatri (Fimp) Sicilia ha scelto Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, per ospitare il congresso regionale “Arte, cultura e. Pediatria”, in programma da domani a domenica all’hotel Kaos. L’iniziativa richiama oltre 150 pediatri e affronta temi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: congresso - fimp

Settembre è tempo di Congresso Nazionale FIMP! Dal 25 al 28 settembre 2025 ci ritroveremo a Cagliari, presso l’UNAHOTELS T Hotel, per il XIX Congresso Nazionale Scientifico FIMP dal titolo: “Il Pediatra di Famiglia, a tutela della salute dell’adulto di do - facebook.com Vai su Facebook

Congresso Fimp Sicilia, tre giorni di lavori in città tra arte, cultura e pediatria.

Congresso Pd Sicilia a rischio: dem spaccati sulle regole/ Voto senza scheda: ira minoranza contro Barbagallo - Lo avevamo già raccontato negli scorsi giorni che non sarebbe stato un Congresso semplice per il Pd in Sicilia quello che si è aperto il 15 maggio e che si dovrebbe concludere il prossimo 8 giugno ... Da ilsussidiario.net

Congresso Pd choc in Sicilia: “brogli e voto di un morto”/ Minoranza Dem ‘impallina’ Barbagallo (e Schlein) - Ancora caos nel Pd in Sicilia: il voto in assemblea inguaia il prossimo Congresso, le minoranze contro la gestione Barbagallo- ilsussidiario.net scrive