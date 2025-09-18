Confindustria Nautica protagonista anche a QN Distretti

Quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confindustria nautica sarà protagonista dell’evento organizzato nella prima giornata dell’edizione 2025 del Salone Nautico Internazionale, a Genova da oggi fino al 23 settembre. Punto di riferimento globale per il settore, il Salone di Genova è uno dei momenti più nei quali la nautica italiana si presenta maggiormente al mondo, con oltre mille barche, 23 nuovi cantieri e 45 Paesi rappresentati, affaccio diretto sul mare e possibilità di prove in mare. "Un palcoscenico che ogni anno racconta la forza dell’intera filiera: barche, componentistica, marine, start-up, servizi, porti, in un’esperienza immersiva che non ha eguali", dice Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

confindustria nautica protagonista anche a qn distretti

© Quotidiano.net - Confindustria Nautica protagonista anche a QN Distretti

In questa notizia si parla di: confindustria - nautica

Confindustria Nautica-Unione Industriali Napoli: patto per lo sviluppo del diportismo all’ombra del Vesuvio

Blue economy, Confindustria Nautica a Osaka 2025

Nautica, Confindustria: “Proroga Mimit su contributo propulsore elettrico al 1 ottobre”

Confindustria Nautica protagonista anche a QN Distretti.

confindustria nautica protagonista qnConfindustria Nautica protagonista anche a QN Distretti - Confindustria nautica sarà protagonista dell’evento organizzato nella prima giornata dell’edizione 2025 del Salone Nautico Internazionale, a Genova da oggi ... Scrive quotidiano.net

confindustria nautica protagonista qnQn Distretti, 'Il futuro della nautica. La Liguria per l'Italia' - In occasione della 65/a edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, da domani al 23 settembre, Qn Quotidiano Nazionale propone un nuovo appuntamento del ciclo Qn Distretti, la rassegna di in ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Confindustria Nautica Protagonista Qn