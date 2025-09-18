Confindustria Nautica protagonista anche a QN Distretti
Confindustria nautica sarà protagonista dell’evento organizzato nella prima giornata dell’edizione 2025 del Salone Nautico Internazionale, a Genova da oggi fino al 23 settembre. Punto di riferimento globale per il settore, il Salone di Genova è uno dei momenti più nei quali la nautica italiana si presenta maggiormente al mondo, con oltre mille barche, 23 nuovi cantieri e 45 Paesi rappresentati, affaccio diretto sul mare e possibilità di prove in mare. "Un palcoscenico che ogni anno racconta la forza dell’intera filiera: barche, componentistica, marine, start-up, servizi, porti, in un’esperienza immersiva che non ha eguali", dice Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
