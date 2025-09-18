Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve | quando parlerà il mister bianconero alla vigilia della sfida

di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve: tutti i dettagli su quando il mister parlerà alla vigilia del match. Appuntamento fissato per gli addetti ai lavori e per tutti i tifosi della Juventus. L’allenatore Igor Tudor terrà una conferenza stampa venerdì 19 settembre, con inizio alle ore 14:00 come appreso da . L’incontro con la stampa avverrà alla vigilia dell’importante match di campionato che vedrà i bianconeri scendere in campo contro il Verona. La conferenza rappresenta un momento cruciale per fare il punto sulla condizione della squadra e per svelare, almeno in parte, le strategie e le scelte che il tecnico croato ha in mente per affrontare una sfida che si preannuncia insidiosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

