Conferenza stampa Regeer post Ajax Inter | Abbiamo fatto vedere che possiamo giocare bene dopo il 2-0 è diventato tutto più difficile

Internews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Regeer post Ajax Inter: le parole del centrocampista degli olandesi dopo la sconfitta rimediata in Champions League. Dopo la sconfitta subita contro l’ Inter nella League Phase di Champions League, Youri Regeer, centrocampista dell’ Ajax, ha analizzato la partita in conferenza stampa. Nonostante il deludente 0-2, il giovane giocatore ha riconosciuto la qualità della squadra nerazzurra, sottolineando la loro esperienza, specialmente a centrocampo. Regeer ha spiegato che, dopo il primo gol subito, il tecnico Heitinga credeva ancora che l’ Ajax potesse creare delle opportunità, ma il raddoppio dell’ Inter ha reso tutto più difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa regeer post ajax inter abbiamo fatto vedere che possiamo giocare bene dopo il 2 0 232 diventato tutto pi249 difficile

© Internews24.com - Conferenza stampa Regeer post Ajax Inter: «Abbiamo fatto vedere che possiamo giocare bene, dopo il 2-0 è diventato tutto più difficile»

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue

Inter-River Plate: la conferenza stampa prepartita di Chivu

Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue – Il video

Conte travolto da un’irruzione improvvisa, la conferenza stampa si trasforma in una festa sfrenata - Antonio Conte si è presentato regolarmente in sala stampa per affrontare la classica conferenza post partita come da protocollo, ma tutto è durato un attimo: l’atmosfera compassata, professionale, ... fanpage.it scrive

Dove vedere Conte in conferenza stampa: orario e streaming - Cresce l'attesa per la conferenza stampa di oggi di Antonio Conte, chiamato a presentare la sfida tra Sassuolo e Napoli, in programma domani alle ore 18:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Regeer Post