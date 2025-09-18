Conferenza stampa Regeer post Ajax Inter | Abbiamo fatto vedere che possiamo giocare bene dopo il 2-0 è diventato tutto più difficile

Conferenza stampa Regeer post Ajax Inter: le parole del centrocampista degli olandesi dopo la sconfitta rimediata in Champions League. Dopo la sconfitta subita contro l’ Inter nella League Phase di Champions League, Youri Regeer, centrocampista dell’ Ajax, ha analizzato la partita in conferenza stampa. Nonostante il deludente 0-2, il giovane giocatore ha riconosciuto la qualità della squadra nerazzurra, sottolineando la loro esperienza, specialmente a centrocampo. Regeer ha spiegato che, dopo il primo gol subito, il tecnico Heitinga credeva ancora che l’ Ajax potesse creare delle opportunità, ma il raddoppio dell’ Inter ha reso tutto più difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com

