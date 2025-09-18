Conferenza stampa Regeer post Ajax Inter | Abbiamo fatto vedere che possiamo giocare bene dopo il 2-0 è diventato tutto più difficile
Conferenza stampa Regeer post Ajax Inter: le parole del centrocampista degli olandesi dopo la sconfitta rimediata in Champions League. Dopo la sconfitta subita contro l’ Inter nella League Phase di Champions League, Youri Regeer, centrocampista dell’ Ajax, ha analizzato la partita in conferenza stampa. Nonostante il deludente 0-2, il giovane giocatore ha riconosciuto la qualità della squadra nerazzurra, sottolineando la loro esperienza, specialmente a centrocampo. Regeer ha spiegato che, dopo il primo gol subito, il tecnico Heitinga credeva ancora che l’ Ajax potesse creare delle opportunità, ma il raddoppio dell’ Inter ha reso tutto più difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: conferenza - stampa
Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue
Inter-River Plate: la conferenza stampa prepartita di Chivu
Von der Leyen, Costa e Tusk arrivano in conferenza stampa a termine prima giornata Consiglio Ue – Il video
Conferenza Stampa di Presentazione del Primo Festival Universitario di Rovigo! 25-26-27 settembre – 3 giornate che coinvolgeranno l’intera città tra: laboratori e presentazioni dei corsi di laurea delle Università di Ferrara e Padova dialoghi, incontri e - facebook.com Vai su Facebook
Amanda Campana alla conferenza stampa di #HotelCostiera a Roma. @PrimeVideoIT Foto: Rebelle Vague - X Vai su X
Conte travolto da un’irruzione improvvisa, la conferenza stampa si trasforma in una festa sfrenata - Antonio Conte si è presentato regolarmente in sala stampa per affrontare la classica conferenza post partita come da protocollo, ma tutto è durato un attimo: l’atmosfera compassata, professionale, ... fanpage.it scrive
Dove vedere Conte in conferenza stampa: orario e streaming - Cresce l'attesa per la conferenza stampa di oggi di Antonio Conte, chiamato a presentare la sfida tra Sassuolo e Napoli, in programma domani alle ore 18:30 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Si legge su corrieredellosport.it