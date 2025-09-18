Conferenza stampa Chivu | Serviva una risposta Abbiamo dimostrato maturità ora bisogna fare questo
Conferenza stampa Chivu, il tecnico nerazzurro ha parlato al termine di Ajax Inter, che ha segnato l’esordio stagionale in Champions League. Cristian Chivu si presenta in sala stampa alla Johan Cruijff Arena dopo la vittoria dell’ Inter sull’ Ajax per 2-0, nella prima giornata della League Phase in Champions League; un risultato che ha segnato una bella risposta della squadra dopo le difficoltà in campionato. Il tecnico rumeno ha analizzato la prestazione dei suoi e ha risposto a domande su vari temi, dalle critiche alle scelte di formazione, fino alla condizione fisica di Lautaro Martinez. IL RITORNO AD AMSTERDAM – “Heitinga sta facendo bene, sono contento di vederlo così come tutta la gente con cui ho lavorato ad Amsterdam dal 1999 al 2003”. 🔗 Leggi su Internews24.com
