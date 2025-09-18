Confcommercio | Detassare la tredicesima mensilità sarebbe un beneficio per le famiglie
Detassazione della tredicesima mensilità. È una delle richieste sul fronte fiscale di Confcommercio cesenate attraverso la voce del presidente Augusto Patrignani, il quale ribadisce la linea già tracciata da Confcommercio nazionale. “La questione fiscale – afferma Patrignani – è cruciale per il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: confcommercio - detassare
Cesena, Confcommercio: “Detassare la tredicesima” - È una delle richieste sul fronte fiscale di Confcommercio cesenate attraverso la voce del presidente ... corriereromagna.it scrive