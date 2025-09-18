Dopo la sconfitta del Napoli contro il Manchester City in Champions negli studi di Sky si commenta l’espulsione di Di Lorenzo che ha lasciato la squadra in 10 Costacurta: « Sì. Si è pensato subito a lui. È chiaro che c’erano altre possibilità. ma è una scelta condivisibile». Condò: «Non ne avrei mai avuto il coraggio. Conte si è preso la responsabilità di questo cambio ed è questa la differenza tra un allenatore top e uno che non lo è. Poi il Manchester ha avuto bisogno di due giocate di campioni per andare in porta anche in 11 contro 10, questo dice che l’organizzazione difensiva allestita da Conte era molto buona». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Condò: «Il City ha avuto bisogno di due giocate di campioni per andare in porta anche in 11 contro 10»