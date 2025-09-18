Condividere l’auto in città e nell’hinterland è più facile
Mobilità più sostenibile con il carpooling. Parte oggi il progetto sperimentale “Brescia Carpooling“, promosso dal Comune di Brescia in collaborazione con il Gruppo Brescia Mobilità e i 14 Comuni dell’Hinterland: Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Rezzato, Roncadelle e San Zeno. Attraverso l’App dedicata “Jojob Real Time Carpooling“, tutti i cittadini e city users maggiorenni avranno la possibilità di condividere i propri spostamenti quotidiani con altre persone, ottimizzando l’uso delle auto private, riducendo le emissioni e contenendo i costi di viaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
