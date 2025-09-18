Concorsi Lombardia due bandi tra cui uno per i Giochi Milano Cortina | come candidarsi
C’è tempo fino al 17 ottobre 2025 per inviare la domanda di candidatura a uno dei due concorsi, pubblicato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (Arpa), per coprire un totale di 18 posti di rilevatori nivometeorologici. I bandi, reperibili sul Portale di reclutamento della Pubblica amministrazione (InPa) o sul sito istituzionale di Arpa Lombardia, prevede per i vincitori delle prove concorsuali l’assegnazione di un incarico professionale di lavoro autonomo, di natura occasionale, al fine di portare al compimento le attività di rilevazione. Ecco, quindi, quali sono le informazioni principali che dovranno reperire gli interessati, come candidarsi e in che modo avverranno le selezioni considerando che si tratti di una procedura la cui valutazione avverrà per titoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: concorsi - lombardia
Immissioni in ruolo docenti 2025/25, FASE 1 aperta in Lombardia: domanda da GaE e concorsi dal 9 al 10 luglio su Istanze online. GUIDA
NEWS 13/09/25 Incarico LIBERO PROFESSIONALE per Terapista della NEURO e PSICOMOTRICITÀ dell’Età Evolutiva – ASST di Lodi – Lodi (LO), Lombardia – Scadenza 18 settembre 2025, ore 12:00 ASST di Lodi – SC Neuropsichiatria Infantil - facebook.com Vai su Facebook
Concorso Regione Lombardia 2025: pubblicati bandi da 20 posti per diplomati; Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a febbraio 2025; Concorsi ARPA Lombardia 2025: pubblicato bando da 8 posti a tempo indeterminato.
Concorsi pubblici, bandi in scadenza nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025 - Scopriamo i concorsi in scadenza nella settimana tra il 15 e il 21 Settembre 2025, i bandi e come presentare domanda. Come scrive ticonsiglio.com
Concorsi pubblici, bandi in scadenza nella settimana dall’8 al 14 settembre 2025 - Scopriamo i concorsi in scadenza nella settimana tra l'8 e il 14 Settembre 2025, i bandi e come presentare domanda. Segnala ticonsiglio.com