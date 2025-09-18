Concerto a Bari di Arturo Stàlteri storico pianista di Rino Gaetano

In occasione dell’anteprima di ‘Time Zones’, il festival delle musiche possibili che celebra i suoi 40 anni, il pianista e compositore Arturo Stàlteri renderà omaggio a Erik Satie a cento anni dalla sua scomparsa.Il concerto, dal titolo ‘Casa Satie. Ritorno a Honfleur’, si terrà a Bari, nel. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: concerto - bari

I Negrita in concerto a Bari: ecco dove

Noemi in concerto a Bari con il suo “Nostalgia Indoor Tour'

Rassegna All'Imbrunire - Performance di piazza e un concerto gratuito a Bari

Concerto di Olly a Bari 2026- Palaflorio? @toureventitalia e @toureventitalia_concerti presenti con il servizio Bus Organizziamo il servizio bus con partenza da: Tricase, Casarano, Gallipoli, Surano, Maglie, Corigliano D, Galatina, Zollino, Martano, Le - facebook.com Vai su Facebook

Antonello Venditti: «A Bari con me sul palco ci sarà Cinzia». È la ragazza disabile con cui ci fu polemica l'anno scorso. Video - Antonello Venditti, definisce così, in un video postato sui social, il concerto che domani sera terrà nel capoluogo pugliese. Scrive quotidianodipuglia.it