Con Tim Enterprise connessi in rete anche in mare aperto

Connettività, digitalizzazione e intelligenza artificiale: sono queste le direttrici su cui Tim Enterprise sta trasformando il settore marittimo, supportando sia le esigenze dei passeggeri sia quelle degli operatori portuali e della logistica. "Investire in innovazione tecnologica è un tema cruciale per il futuro e lo sviluppo delle imprese, e la nautica non fa eccezione. Noi di Tim Enterprise mettiamo a disposizione un’infrastruttura digitale sicura e sovrana con soluzioni di connettività avanzata e 5G a bassa latenza, una rete di 16 Data Center e sistemi Cloud avanzati, in grado di ospitare applicazioni complesse e di Intelligenza Artificiale, oltre a soluzioni IoT, di Realtà Virtuale e Aumentata e di Cybersecurity", dice Marcello Demeglio, Marketing Manager Cloud & AI di Tim Enterprise. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Con Tim Enterprise connessi in rete anche in mare aperto

In questa notizia si parla di: enterprise - connessi

Ieri @AndreaCosta, PMO of Milano Cortina 2026 Project & Head of Business Development di TIM Enterprise, è intervenuto al #MeetingRimini2025 nel panel Milano-Cortina Infrastrutture 2026: l’Italia che si muove insieme: un’occasione per raccontare co - X Vai su X

Con Tim Enterprise connessi in rete anche in mare aperto; Innovazione e Ai:. Tim Enterprise per le imprese del mare; Sky lancia Wifi Business: una nuova offerta per professionisti e microimprese.

Innovazione e Ai:. Tim Enterprise per le imprese del mare - LA NAUTICA È SICURAMENTE uno dei settori più importanti per l’economia italiana, sia sotto il profilo dei numeri, che ... Da msn.com

Tim, salgono i ricavi e FiberCop vara un piano da 1,4 miliardi per la rete - L’ex monopolista di Stato ha realizzato 7,1 miliardi di ricavi: a trainare i conti sono state soprattutto le attività Enterprise e Tim Brasil, mentre la divisione Consumer ha mantenuto ricavi stabili ... Lo riporta corriere.it