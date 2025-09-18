Con Salpiamo anche a Taranto il progetto nazionale Velando per i disabili
Tarantini Time Quotidiano L’associazione tarantina “Salpiamo”, socia dell’ Unione Italiana Vela Solidale, partecipa al progetto nazionale Velando, promosso dal Ministro per le disabilità per studiare gli effetti della navigazione a vela sulle persone con disabilità. È una ricerca che si propone di validare la pratica della vela tra le terapie complementari che possono migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. « Unione Italiana Vela Solidale partecipa a progetto Velando con dieci associazioni che complessivamente navigheranno per 70 giorni con 114 persone con disabilità cognitivo-relazionale» dice Marco Tibiletti, presidente dell’UVS, «Da oltre vent’anni le associazioni UVS navigano con equipaggi di persone con disabilità e riteniamo che il progetto Velando sia un passaggio molto importante: consentirà di dare un valore oggettivo a quello che, intuitivamente, sappiamo da sempre, la vela fa bene. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
