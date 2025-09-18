Con Puliamo il Mondo una mattinata di volontariato ambientale aperta a tutti i cittadini

Riminitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato, 20 settembre, alle ore 10 si terrà in via Dante Alighieri, nel piazzale davanti al Bike Park (civico 51), l'iniziativa "Puliamo il Mondo", la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente in collaborazione con il Comune di Rimini. L'evento prevede una mattinata di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: puliamo - mondo

Con ‘Puliamo il mondo’ rimossi circa 100 quintali di rifiuti alla discarica emersa con l’alluvione in Mugello

I volontari di Legambiente ripuliscono l'area di Monte Pallano per l'anteprima di Puliamo il mondo [FOTO]

"Puliamo il Mondo": il Comune organizza l'evento con Legambiente

Con Puliamo il Mondo una mattinata di volontariato ambientale aperta a tutti i cittadini; Puliamo il Mondo 2025 ad Avigliana: volontari e scuole insieme contro i rifiuti; Puliamo il mondo: studentesse e studenti in azione sulla spiaggia.

puliamo mondo mattinata volontariato"Puliamo il Mondo": una mattinata di volontariato ambientale aperta a tutti - Sabato 20 settembre alle ore 10 si terrà in via Dante Alighieri, nel piazzale davanti al Bike Park (civico 51), l'iniziativa "Puliamo il Mondo", la storica campagna di volontariato ambientale promossa ... Lo riporta newsrimini.it

Puliamo il Mondo 2025 nel Legnanese: volontari in azione a Parabiago e al Parco Alto Milanese - La 33ª edizione della campagna di Legambiente coinvolge l’Alto Milanese con due iniziative principali a Parabiago e al PAM ... Riporta legnanonews.com

Cerca Video su questo argomento: Puliamo Mondo Mattinata Volontariato