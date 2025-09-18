Con Motivation YUQI dà corpo a una nuova era | La mia forza è credere in me stessa

Ci sono voci che nascono dentro un gruppo e, col tempo, imparano a vibrare di luce propria. La voce di YUQI delle i-dle non è mai stata soltanto un tassello di un insieme, ma una fiamma riconoscibile, capace di illuminare anche quando intorno brucia un intero firmamento. In lei c’è quella forza rara che non si costruisce sul palco, ma che arriva da un’intensità naturale, da una presenza che non può essere contenuta. Oggi quella voce torna al centro con M.O., il singolo che segna il debutto del suo primo progetto solista Motivation: un lavoro che non è un semplice ritorno, ma la dichiarazione di una donna che ha scelto di raccontarsi da sola. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Con Motivation, YUQI dà corpo a una nuova era: “La mia forza è credere in me stessa”

In questa notizia si parla di: motivation - yuqi

[INFO] Numero di vendite più alto da una solista donna su Hanteo nel 2025: 1. Ruby - 386,086 copie 2. AMORTAGE - 385,501 copie 3. MOTIVATION - 137,497 copie* (ANCORA IN CONTEGGIO) #idle @official_i_dle #? #YUQI_MO #YUQI - X Vai su X

Con Motivation, YUQI dà corpo a una nuova era: “La mia forza è credere in me stessa” - Motivation è il manifesto artistico di YUQI: boom bap anni ’90, emozioni crude e la voglia di ridefinire il K- Scrive panorama.it