Con l’Atletico Ascoli si gioca a porte chiuse

Partita a porte chiuse quella di domenica prossima a Castel di Lama contro l’ Atletico Ascoli. La decisione è stata annunciata ieri dalla società biancorossa. Che la trasferta per i tifosi biancorossi fosse a rischio lo si sapeva ormai da giorni anche per motivi di ordine pubblico oltre alle problematiche legate all’impianto ascolano. Ieri la decisione che mette in pace tutti: porte chiuse. E intanto, nello svelare la propria fisionomia, l’ Ancona procede su un doppio binario, quello della squadra e quello della società. Nel primo, stanno emergendo indicazioni confortanti, a cominciare dall’impronta del tecnico Maurizi e dalle linee-guida da lui indicate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Club: "Consapevoli del disagio arrecato ai nostri abbonati, desideriamo esprimere la nostra gratitudine: ogni abbonato avrà diritto a un accredito omaggio da destinare a una persona di propria scelta per lavori sul campo dello stadio "Del Duca"

