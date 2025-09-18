Con l’Atletico Ascoli si gioca a porte chiuse
Partita a porte chiuse quella di domenica prossima a Castel di Lama contro l’ Atletico Ascoli. La decisione è stata annunciata ieri dalla società biancorossa. Che la trasferta per i tifosi biancorossi fosse a rischio lo si sapeva ormai da giorni anche per motivi di ordine pubblico oltre alle problematiche legate all’impianto ascolano. Ieri la decisione che mette in pace tutti: porte chiuse. E intanto, nello svelare la propria fisionomia, l’ Ancona procede su un doppio binario, quello della squadra e quello della società. Nel primo, stanno emergendo indicazioni confortanti, a cominciare dall’impronta del tecnico Maurizi e dalle linee-guida da lui indicate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
