Scoppia la polemica social dopo la pubblicazione su Instagram di un video in cui si vedono due agenti della polizia locale di Milano fermarsi per ammirare una Ferrari. Non c'è ovviamente nulla di male nel dimostrare apprezzamento nei confronti di una supercar, il problema è che i poliziotti non avrebbero tenuto conto del fatto che il bolide avesse violato i limiti di velocità. L'episodio, come abbiamo detto, si è verificato a Milano, per la precisione in zona SusaIndipendenza. La Ferrari aveva appena percorso via Giustiniano, via Gaio e via Castel Morrone ad una velocità di 80 kmh, ignorando di sana pianta il limite di 30 mh imposto dallo scorso 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Con la Ferrari a Milano non rispetta i limiti, ma gli agenti lo fermano per fargli i complimenti: è polemica