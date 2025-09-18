Con la Dop Economy la biodiversità campana conquista i mercati mondiali

Nel cuore di Napoli, un tavolo di esperti ha acceso i riflettori su un nuovo modo di concepire la crescita agricola campana: la Dop Economy. Una strategia che unisce promozione, comunicazione e tutela, puntando a trasformare la biodiversità regionale in un volano capace di generare valore locale e risonanza globale. Da Napoli al mondo: un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Con la Dop Economy la biodiversità campana conquista i mercati mondiali

In questa notizia si parla di: economy - biodiversit

La crisi climatica ed ecologica sta mettendo a rischio la stabilità dei sistemi naturali da cui dipendono le economie moderne #biodiversità #crisiclimatica #crisiecologica #economia #fiume @susdefItalia #habitat #italia #natura #suolo #ecosistema https://circul - X Vai su X

IL FUTURO DEL MARE – Primo summit sullo stato di salute ed economia del Golfo Il direttore della Fondazione IMC Centro Marino, Paolo Mossone, partecipa a un incontro che rientra nell’ambito della Strategia UE sulla biodiversità e che intende sensibiliz - facebook.com Vai su Facebook

Agricoltura, Giovoni: "Dop Economy valorizza biodiversità e imprese campane" - Il messaggio lanciato da Chiara Giovoni, esperta di marketing e comunicazione, che ha coordinato il tavolo dedicato alla Dop Economy e al Made in Campania all’interno di Campania Mater ... Scrive msn.com

Consorzio ricotta di bufala campana dop, una donna presidente - È Sara Consalvo la nuova presidente del Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop. Segnala ansa.it